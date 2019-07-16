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güç verir

Kiraz güç verir
Kırmızı rengi ve güzel tadıyla yaz aylarının en sevilen meyvelerinden kiraz, sağlığı koruyor. Ağrı kesici etkisi gösteriyor. Antioksidan etkisiyle vücudu temizliyor. Alzheimer'a karşı koruma sağlıyor. İnme ve felç riskini azaltan , kırışıklıkları azaltıyor. Kemikleri güçlendirerek, gut hastalığından koruyor. Bağırsakları temizliyor.

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