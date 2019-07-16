Kadınlar, hijyen için evlerinde her gün sayısız temizlik malzemesi kullanıyor. Özellikle titiz ev hanımlarının takıntılı olduğu çamaşır suları ve deterjanlar, hastalıkları da beraberinde getiriyor. İçerisinde binlerce zararlı kimyasal maddeyi barındıran bu ürünler, astımdan kansere kadar yüzlerce kronik hastalığa neden oluyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, özellikle ev kadınlarını uyarıyor. Sağlığa zarar veren temizlik maddeleriyle ilgili şu bilgileri paylaşıyor: Herkes, temiz ve güzel kokan bir evin hayalini kuruyor. Ancak EPA'nın (Amerikan Çevre Koruma Kuruluşu) yaptığı araştırmaya göre evler sokağa göre 150 kat daha fazla bakteri içeriyor. Evde kullanılan her türlü malzemenin içinde bulunan toksik kimyasallar, insan kanına ve yağ dokusuna yapışıyor. Sağlık problemlerine neden oluyor. Çamaşır suyundan yüzey temizleyicisine kadar yüzlerce temizlik ürünü, sayısız toksik madde içeriyor.
EV KADINLARI DİKKAT!
Yapılan bir çalışmaya göre bütün gününü evinde temizlik yaparak geçiren ev kadınlarında kanser riski, diğer kadınlara göre iki kat artıyor. Bu kadınlarda burun akması, göz yaşarması, yorgunluk, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, üst solunum yolu infeksiyonu, cilt bozuklukları gibi rahatsızlıklar görülüyor. Çocuklarda ise alerjik hastalıklar, astım; yetişkinlerde kanser ve diğer kronik hastalıklar ortaya çıkıyor. Deterjanlar, en tehlikeli kimyasal maddeleri barındırıyor. Hem çevreye hem de insan sağlığına zarar veriyor.
HEPSİ ZEHİR DOLU
Ambalajlı gıdalar ne kadar katkı maddesi içerirse, deterjanlarda da aynı şekilde birçok katkı maddesi yer alıyor. Deterjanlar; temizleyici, renklendirici, beyazlatıcı, yumuşatıcı, köpürtücü, parlaklık verici, esans, korozyon önleyici ve antimikrobik kimyasallar gibi birçok toksik madde içeriyor.
ELİNİZDEKİ ÇAMAŞIR SUYUNU HEMEN BIRAKIN
Kadınlar ev temizliğinde daha çok çamaşır suyu kullanıyor. Bu temizlik maddesi, suları, gölleri ve denizleri kirletiyor. Bulaşık deterjanlarında yüksek miktarda klor ve fosfat içeriyor. Klor bazlı çamaşır suları, böcek ilaçları ve yakıcı kimyasalları da barındırıyor. Çamaşır deterjanları fenol, amonyak ve naftalin gibi toksik bileşikleri içeriyor. Bulaşık makinelerinin deterjanları da bolca toksik madde içeriyor. Araştırmalar, sağlıklı bir hayat için de bulaşıkların sirkeli suyla yıkanması gerektiğini gösteriyor.
PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: PROBİYOTİKLER HAKKINDA
EV KADINLARI DİKKAT!
Yapılan bir çalışmaya göre bütün gününü evinde temizlik yaparak geçiren ev kadınlarında kanser riski, diğer kadınlara göre iki kat artıyor. Bu kadınlarda burun akması, göz yaşarması, yorgunluk, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, üst solunum yolu infeksiyonu, cilt bozuklukları gibi rahatsızlıklar görülüyor. Çocuklarda ise alerjik hastalıklar, astım; yetişkinlerde kanser ve diğer kronik hastalıklar ortaya çıkıyor. Deterjanlar, en tehlikeli kimyasal maddeleri barındırıyor. Hem çevreye hem de insan sağlığına zarar veriyor.
HEPSİ ZEHİR DOLU
Ambalajlı gıdalar ne kadar katkı maddesi içerirse, deterjanlarda da aynı şekilde birçok katkı maddesi yer alıyor. Deterjanlar; temizleyici, renklendirici, beyazlatıcı, yumuşatıcı, köpürtücü, parlaklık verici, esans, korozyon önleyici ve antimikrobik kimyasallar gibi birçok toksik madde içeriyor.
ELİNİZDEKİ ÇAMAŞIR SUYUNU HEMEN BIRAKIN
Kadınlar ev temizliğinde daha çok çamaşır suyu kullanıyor. Bu temizlik maddesi, suları, gölleri ve denizleri kirletiyor. Bulaşık deterjanlarında yüksek miktarda klor ve fosfat içeriyor. Klor bazlı çamaşır suları, böcek ilaçları ve yakıcı kimyasalları da barındırıyor. Çamaşır deterjanları fenol, amonyak ve naftalin gibi toksik bileşikleri içeriyor. Bulaşık makinelerinin deterjanları da bolca toksik madde içeriyor. Araştırmalar, sağlıklı bir hayat için de bulaşıkların sirkeli suyla yıkanması gerektiğini gösteriyor.
PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: PROBİYOTİKLER HAKKINDA
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