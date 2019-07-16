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Guatrın devası sarımsak

Guatrın devası sarımsak
Dünyada en önemli sağlık sorunları arasında, iyot yetersizliği yer alıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeynel Beyhan, iyot eksikliği ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor. "İyot; büyüme, vücudumuzun gelişmesi ve vücut ısımızın sürmesini sağlayan tiroit bezi hormonlarının yapımı için gereklidir" diyen Prof. Dr. Beyhan, iyot eksikliğinin guatr hastalığı, kısırlık ve erken doğum gibi hastalıklara zemin hazırladığını belirtiyor. Belirti vermeyen iyot eksikliğinin regl düzensizliği, halsizlik, cilt kuruluğu, kabızlık, depresyon, kalp ve akciğer sorunları ve konsantrasyon bozukluklarına sebep olduğunu vurguluyor. Ispanak, pazı, kabak, sarımsak ve kuru fasulyenin bol miktarda iyot içerdiğini; lahana, karnabahar, lahanası, şalgam ve turp gibi sebzelerinse iyot yetersizliğine neden olabileceğine dikkat çekiyor.

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