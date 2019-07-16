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Bu besinler serotonini harekete geçiriyor! İşte mutluluk veren besinler...

'Muz'luluk formülü
Mutluluğun yediğimiz besinlerle yakından bir ilgisi bulunuyor. Mutfaktan eksik olmayan besinler, mutluluk hormonu olan serotonini harekete geçiriyor. Ruh halini iyileştiriyor. Bağışıklığı da güçlendirerek hastalıklara savaş açıyor.

Uzmanlar, mutluluk veren besinleri şöyle sıralıyor:

MUZ: B6 vitamini, triptofan, demir, magnezyum ve potasyum içeriyor. azaltır ve sakinleştiriyor.

KETEN TOHUMU VE CEVİZ: Ruha iyi gelecek besinler arasında ceviz ilk sırada yer alıyor. Yine salatalara eklenen keten tohumu da vücuda veriyor.

BİTTER ÇİKOLATA: Özellikle , kokusuyla bile enerji veriyor. Kan dolaşımını artırıyor. Stres hormonlarını düzenliyor.

MANTAR: Selenyum zengini olan mantar, duygu durumunu iyileştiriyor. Anksiyete, depresyon ve yorgunluğu bitiriyor.

YEŞİL ÇAY: Stresi azaltan yeşil çay, depresyonu önlüyor.

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