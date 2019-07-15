BROKOLİ, A, C vitaminlerinin yanı sıra folik asit, lif, kalsiyum ve antioksidan içeriyor. Besleyici içeriği sayesinde vücuda güç veriyor. Hastalıklara savaş açıyor. Kanserli hücrelerin büyümesini durduruyor. Kalp hastalıklarına karşı koruyor. Saç dökülmesini engelleyen brokoli, yaşlanmayı ve kırışıklık oluşumunu azaltıyor. Zayflamaya yardımcı oluyor.