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Ünlü model formunun sırrını paylaştı

Dünyaca ünlü model de tutkunu çıktı. 25 yaşındaki güzel, brokoli sayesinde form tuttuğunu açıkladı.

Mucize brokolide

BROKOLİ, A, C vitaminlerinin yanı sıra folik asit, lif, kalsiyum ve antioksidan içeriyor. Besleyici içeriği sayesinde vücuda güç veriyor. Hastalıklara savaş açıyor. Kanserli hücrelerin büyümesini durduruyor. Kalp hastalıklarına karşı koruyor. Saç dökülmesini engelleyen , yaşlanmayı ve kırışıklık oluşumunu azaltıyor. Zayflamaya yardımcı oluyor.

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