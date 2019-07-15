GELENEKSEL tarım uygulamaları, yerini yapay gübrelerin, tarım ilaçlarının ve genetiği değiştirilmiş tohumların yerine bırakıyor. Şüphesiz besinlerin yetiştirilme tarzının değişmesi, insan vücudunda da bazı değişikliklere neden oluyor. Yapılan araştırmalar, tarım ilaçlarının sigara kadar zararlı olduğunu gösteriyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, doğal beslenmenin pek çok hastalıktan korunmadaki önemini açıklıyor. TAKVİM okuyucularıyla şu bilgileri paylaşıyor:

ŞEKER HASTALIĞI KAPIDA!

Günümüzde, katkı maddesi içeren paketlenmiş gıdaların tüketimi hızla artıyor. Bu beslenme şekli; obezite, şeker hastalığı, hipertansiyon ve kanser gibi kronik hastalıklara yol açıyor. Bu hastalıklardan korunmak için organik ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Organik ürünler; GDO'lu tohum, kimyasal gübre ve tarım ilaçları gibi faktörler olmadan yetiştiriliyor. Bol miktarda vitamin, mineral ve lif içeren organik besinler, hastalıklara savaş açıyor.

KURTLU MEYVE ORGANİK DEĞİLDİR

Kurtlu, yamuk yumuk gıdaların organik olduğu iddia ediliyor. Bu söylem kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Şekline ve boyutlarına bakarak gıdaların organik olduğu anlaşılmıyor. Organik gıdaların kendine has koku ve tadı bulunuyor. Organik gıdalara, en kolay o sebze ve meyvenin mevsiminde ulaşılıyor.

SİRKELİ SUYLA YIKAYIN

Tükettiğimiz besinler, bolca tarım ilacına maruz kalıyor. Bu tür gıdaların mevsiminde yenmesi, ayrıca tüketmeden önce sirkeli suda bolca yıkanması öneriliyor. Bu şekilde tarım ilacı kalıntılarının bir kısmı temizleniyor.

YARIN: TEMİZLİK MALZEMELERİNDEKİ TEHLİKE

PROF. DRM. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ - 9

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

