YEMEKLERE lezzet katan acı biber, cinsel hayatı da renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile libidoyu yükseltiyor. Bu özelliğiyle cinsel performansı artırıyor. Cinsel isteksizliği bitiren acı biber, çiftlerin yüzünü güldürüyor. Gripten koruyan, ağrıyı kesen biberin diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...

Kötü kolesterol seviyesini düşürür.

Kalp krizi geçirme riskini azaltır.

Mide ülserini engeller.

Zayıflamaya yardımcı olur.

Sindirimi rahatlatır. Kabızlığı giderir.

Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar.

Kan şekerini düzenler.

Romatizma ağrılarını azaltır.

Şişkinliği giderir.

Kan dolaşımını hızlandırır.