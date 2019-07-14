Şifre probiyotik

Sağlıklı bir vücuda sahip olmada, probiyotikler etkili oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Karaca, sindirim sisteminden kilo kontrolüne kadar pek çok noktada etkili olan probiyotiklerin faydalarına değiniyor. "Probiyotikler, bağırsak sistemini düzenler, bağışıklığı güçlendirmeye ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Kanser riskini azaltır, kalp hastalıklarına karşı koruyucu görev üstlenir" bilgisini veriyor. Yoğurt, kefir, boza, tarhana, sirke, yer elması, soğan, sarımsak, pırasa ve kuşkonmazın bolca probiyotik içerdiğini belirten Dyt. Karaca; günde 2-3 porsiyon yoğurt, cacık ve ayran gibi besinlerin tüketilmesini tavsiye ediyor.
- Sağlık
- 14.07.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.