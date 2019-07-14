Kısırlığın kokusu çıktı! Deodorant anneliğe engel oluyor

Şehirleşmenin neden olduğu modern hayat, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Yiyecekler, bakım ürünleri ve sabunlar sağlığa zararlı kimyasallar içeriyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, bu ürünlerin zararlı etkilerine değiniyor.



VÜCUTTA BİRİKİR

Kadınların güzelleşme sevdası hastalıkları da beraberinde getiriyor. Ruj, makyaj malzemesi, saç boyaları, saç spreyi, oje ve güzellik kremleri, yüzlerce kimyasal içeriyor. Bu kimyasallar birleştiğindeyse alerji, hormonal dengesizlik, kısırlık ve kanser hastalıklar kaçınılmaz oluyor.







Kozmetiklerde bulunan kimyasallar deri, dudak, göz ve ağız mukozasından kolaylıkla emiliyor. Cilde zarar veriyor ve kana karışıyor. Kozmetik ürünlerinin içindeki kimyasallar ve sağlığa olan zararları şöyle sıralanıyor:

TRİKLOSAN: Diş macunu, sabun, şampuan ve deodoranta ekleniyor. Yağ dokusunda birikiyor. Kansere neden oluyor.



SODYUM LAURYL SÜLFAT: Diş macunu, şampuan ve losyonlarda bulunuyor. Alerjik etki gösteriyor.



PARABEN: Kozmetik ve bakım ürünlerinin raf ömrünü uzatıyor. Hormonal bozukluklara neden oluyor.



TİTANYUM DİOKSİT: Diş macunu, sabun ve kozmetik ürünlerde bulunuyor. DNA hasarına neden olarak kansere zemin hazırlıyor.



FİTALAT: Saç spreyi, deodorant, oje ve parfümde bulunuyor. Kansere neden oluyor.



DOĞAL ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN

Kozmetik ürünlerin büyük çoğunluğu ne yazık ki test aşamasından geçmiyor. Gerekli onayları almayan bu ürünlerin, uzun vadede etkilerinin ne olacağı bilinmiyor. Bu tür ürünler kullanılırken hangi kimyasalları içerdiklerinin mutlaka tetkik edilmesi gerekiyor. Özellikle en sorunlu kimyasalların bulunduğu kozmetiklerin yerine doğal ve organik ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor. Ülkemizde organik kozmetik ürün satan birkaç firma bulunuyor.



SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ - PROF. DR. OSMAN ERK



YARIN: TARIM İLACI TEHDİDİ



