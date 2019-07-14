Gurur yapmayın

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, cinsel hayatta yaşanan sorunların en çok erkekleri mutsuz ettiğini söylüyor. Cinsel isteksizlik ve erken boşalma gibi sorunlarda erkeklerin gurur yaparak doktora gitmeye utandığını belirtiyor. Bu gibi durumlarda doktor kontrolünün önemine dikkat çekerek, çiftlere 'beklemeyin' uyarısında bulunuyor...
HANIMIN İLGİSİ YOK
Yaşım 65. Hanıma ilgim devam ediyor ancak hanım bana ilgili değil. 'Bu yaşta olur mu?' diyor. Ne yapmam lazım?
BU, hem sosyal hem de hanıma ait bedensel ve hormonsal bir durum olabilir. Öncelikle hanımınla birlikte bu konuyu konuşabilirsin. Toplumuzda yaşlı insanlar, cinselliği ahlaka uygun bulmama eğilimi taşıyor. Çoğu kez hanımların bu yaştan sonra çocuk olursa kaygısı buna neden oluyor. Menopoza girdiğinde çocuk sahibi olamayacağını öğrenenler bu konuda rahatlıyorlar. Güvendiği bir doktora götürün. Hanımla birlikte sorunun çözümü mümkün. Tekrar deneyin.
ÇOCUK ISTIYORUM AMA...
2 aylık evliyim. Hanımla hemen çocuk yapmak istiyorum. Ama ilişkide erkenden dakikada bitiriyorum. Kan ter içinde kalıyorum. Normal mi?
CİNSEL ilişki, sadece çocuk için değil eşler arasındaki bedensel, sosyal ve ruhsal bütünleşme için de gereklidir. Bu nedenle eşinle cinsel ilişkinizi sadece 'çocuk için' şeklinde tanımlamayın. Cinsel ilişki sırasındaki bedensel çalışma kısa sürse de çok efor ve enerji harcatan bir süreçtir. Terleme, nefes alma sayısında artma ve yorulma beklenir. Ancak senin anlattıklarına göre bu biraz daha fazla olan bir durum. Kan şeker düşmesi, panik atak, burun tıkanıklığı ve tansiyon yükselmesi gibi durumlarda beklenenden fazla şikayet olabilir. İç hastalıkları uzmanına muayene olmalısın.
AKRABA EVLİLİĞİ DEĞİL
Eşim, dayımın halasının damadının yeğeni. 2 aydır evliyiz. Şimdilik korunuyoruz ama akraba evliliği olunca ilişkide rahatlayamıyorum. Çocukların sakat doğmasından endişeliyim. Ne yapmalıyım?
PANİK yapmışsın, gerek yok. Anlattığın akraba evliliği sürecine uymuyor. Yani aynı sülaleden, aileden evlenmiş değilsin. Dayın, halan akraba. Ama halanın damadı 1. veya 2. derece akraba olmaz. (Tabi o da aynı sülaleden damat değilse). Bu nedenle gereksiz korkma, huzursuz olma. Ailene ve sana sağlıklı, mutlu yıllar dilerim.
SİGARA VE MENOPOZ
10 yıldır sigara içiyorum. Sigara menopoz yapar mı? İçmeyen menopoza girmez mi?
Sigaranın, menopoza değil, menopozun başlama yaşına etkisi var. Sigara içen kadınlarda yaklaşık 2-4 yıl önce menopoza girildiği biliniyor. Sigara dumanındaki kimyasal maddeler üreme fonksiyonlarının ve yumurtaların azalmasına neden oluyor. Bu yüzden sigara içenler, menopoz (adetten kesilme) içmeyenlerden yaklaşık 2-4 yıl daha erken meydana geliyor.
İSTEKSİZİM...
İşten ayrıldım. Eve eşim bakıyor. Son 2 aydır ilişkide başarısızım. Hiçbir şey yapamaz hale geldim. Bunaldım. Maddi olarak sıkıntı verir diye cinsel ilaç da kullanamıyorum. Ne yapayım, siz söyleyin?
BULUNDUĞUN durumu onur ve gurur meselesi yapmışsın. İktidarın hem dışta, hem içte bitti sanıyorsun. Hemen iş bulup çalış. Bir an önce bu huzursuz ruh halinden kurtul. 'Şimdi ne yapabilirim?' diye kendine sor. 'Cinsel güç arttırıcı' diye bilinen ilaçları kullanmana gerek yok. Moralin yerine gelince cinsel gücün yerine gelir.
KOCAM DOKUNMUYOR BİLE
5 aylık evliyim. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Öpüyor, seviyor ama sıra o işe gelince bir şey olmuyor. Ne olmuş olabilir?
PANİK yok, bu bir. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. 'Ya olmazsa' diye düşünerek ilişkiye girmemeyi göze almış olabilir. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayenesi gerekebilir. Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog desteği uygun olur. Sen de kendini sıkma. Mutlu evlilik için çiftlerin birbirine anlayış göstermesi şart.
EŞİMİN CANI YANIYOR
Karım 3 aydır ilişkiye girmeye yanaşmıyor. Canının yandığını söylüyor. Sebebi ne olabilir?
ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının eşinizi muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiği cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Kontrol şart...
CİNSEL SORUNLARINIZA EN SAĞLIKLI CEVAPLAR
HANIMIN İLGİSİ YOK
Yaşım 65. Hanıma ilgim devam ediyor ancak hanım bana ilgili değil. 'Bu yaşta olur mu?' diyor. Ne yapmam lazım?
BU, hem sosyal hem de hanıma ait bedensel ve hormonsal bir durum olabilir. Öncelikle hanımınla birlikte bu konuyu konuşabilirsin. Toplumuzda yaşlı insanlar, cinselliği ahlaka uygun bulmama eğilimi taşıyor. Çoğu kez hanımların bu yaştan sonra çocuk olursa kaygısı buna neden oluyor. Menopoza girdiğinde çocuk sahibi olamayacağını öğrenenler bu konuda rahatlıyorlar. Güvendiği bir doktora götürün. Hanımla birlikte sorunun çözümü mümkün. Tekrar deneyin.
ÇOCUK ISTIYORUM AMA...
2 aylık evliyim. Hanımla hemen çocuk yapmak istiyorum. Ama ilişkide erkenden dakikada bitiriyorum. Kan ter içinde kalıyorum. Normal mi?
CİNSEL ilişki, sadece çocuk için değil eşler arasındaki bedensel, sosyal ve ruhsal bütünleşme için de gereklidir. Bu nedenle eşinle cinsel ilişkinizi sadece 'çocuk için' şeklinde tanımlamayın. Cinsel ilişki sırasındaki bedensel çalışma kısa sürse de çok efor ve enerji harcatan bir süreçtir. Terleme, nefes alma sayısında artma ve yorulma beklenir. Ancak senin anlattıklarına göre bu biraz daha fazla olan bir durum. Kan şeker düşmesi, panik atak, burun tıkanıklığı ve tansiyon yükselmesi gibi durumlarda beklenenden fazla şikayet olabilir. İç hastalıkları uzmanına muayene olmalısın.
AKRABA EVLİLİĞİ DEĞİL
Eşim, dayımın halasının damadının yeğeni. 2 aydır evliyiz. Şimdilik korunuyoruz ama akraba evliliği olunca ilişkide rahatlayamıyorum. Çocukların sakat doğmasından endişeliyim. Ne yapmalıyım?
PANİK yapmışsın, gerek yok. Anlattığın akraba evliliği sürecine uymuyor. Yani aynı sülaleden, aileden evlenmiş değilsin. Dayın, halan akraba. Ama halanın damadı 1. veya 2. derece akraba olmaz. (Tabi o da aynı sülaleden damat değilse). Bu nedenle gereksiz korkma, huzursuz olma. Ailene ve sana sağlıklı, mutlu yıllar dilerim.
SİGARA VE MENOPOZ
10 yıldır sigara içiyorum. Sigara menopoz yapar mı? İçmeyen menopoza girmez mi?
Sigaranın, menopoza değil, menopozun başlama yaşına etkisi var. Sigara içen kadınlarda yaklaşık 2-4 yıl önce menopoza girildiği biliniyor. Sigara dumanındaki kimyasal maddeler üreme fonksiyonlarının ve yumurtaların azalmasına neden oluyor. Bu yüzden sigara içenler, menopoz (adetten kesilme) içmeyenlerden yaklaşık 2-4 yıl daha erken meydana geliyor.
İSTEKSİZİM...
İşten ayrıldım. Eve eşim bakıyor. Son 2 aydır ilişkide başarısızım. Hiçbir şey yapamaz hale geldim. Bunaldım. Maddi olarak sıkıntı verir diye cinsel ilaç da kullanamıyorum. Ne yapayım, siz söyleyin?
BULUNDUĞUN durumu onur ve gurur meselesi yapmışsın. İktidarın hem dışta, hem içte bitti sanıyorsun. Hemen iş bulup çalış. Bir an önce bu huzursuz ruh halinden kurtul. 'Şimdi ne yapabilirim?' diye kendine sor. 'Cinsel güç arttırıcı' diye bilinen ilaçları kullanmana gerek yok. Moralin yerine gelince cinsel gücün yerine gelir.
KOCAM DOKUNMUYOR BİLE
5 aylık evliyim. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Öpüyor, seviyor ama sıra o işe gelince bir şey olmuyor. Ne olmuş olabilir?
PANİK yok, bu bir. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. 'Ya olmazsa' diye düşünerek ilişkiye girmemeyi göze almış olabilir. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayenesi gerekebilir. Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog desteği uygun olur. Sen de kendini sıkma. Mutlu evlilik için çiftlerin birbirine anlayış göstermesi şart.
EŞİMİN CANI YANIYOR
Karım 3 aydır ilişkiye girmeye yanaşmıyor. Canının yandığını söylüyor. Sebebi ne olabilir?
ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının eşinizi muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiği cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Kontrol şart...
CİNSEL SORUNLARINIZA EN SAĞLIKLI CEVAPLAR
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