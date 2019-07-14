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Cildine bak hastalığı gör

Cildine bak hastalığı gör
Cildimiz, hastalıkları bir ayna gibi yansıtıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, bazı hastalıkların cildimizde ufak sorunlarla belirti verdiğini söylüyor. O şikayetleri ve nedenlerini sıralıyor:

CİLTTE KURULUK: Cildiniz aşırı kuruysa ve pul pul dökülüyorsa nedeni A vitamini eksikliğidir. Bu nedenle A vitamini içeren besinler, çinko, E vitamini ve Omega-3 yağ asidi takviyesi şarttır. Sigara içmemeniz ve günde 2 litre su tüketmeniz gerekir.

SOLGUN CİLT: Demir eksikliği ve kansızlık, cildinizin soluk görünmesine neden olur. Portakal, karpuz ve domates tüketmeniz gerekir.

DUDAKTA UÇUK: Bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu ve sağlıksız beslendiğinizi gösterir.

TIRNAK KIRILMASI: Vücut; sağlıklı tırnaklar için kalsiyum, magnezyum, D vitamini ve çinkoya gereksinim duyar. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, süt ürünlerin ve kuruyemişler bolca vitamin içerir. Güzel tırnaklar için zeytinyağı tüketimi de önemlidir.

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