ERKEKLERDE en sık rastlanan kısırlık nedenleri arasında varikosel hastalığı ilk sırada yer alıyor. Medicana International İstanbul Hastanesi Üroloji Uzmanı Doktor Öğretim Görevlisi Muhsin Balaban, bu hastalığın erkeklerin yüzde 15'inde görüldüğünü söylüyor. Şu bilgileri veriyor:

Varikosel nedir? Genellikle ağrı şikayetiyle ortaya çıkan varikosel, sperm kalitesini bozarak kısırlığa sebep olabilir. Günümüzde kısırlıkta buna bağlı ciddi bir artış söz konu. Hastalığı testis etrafında olan kirli kanı kalbe taşıyan damarların kapak bozukluğu yüzünden genişlemesi ve buna bağlı olarak testise hasar vermesi olarak tanımlayabiliriz. Varikosel, testosteron hormonunu bozarak ereksiyon fonksiyon bozukluğuna da yol açabiliyor.

Hangi erkekler risk grubu altındadır? Sıcak işlerde çalışan erkeklerin kısırlık riski daha fazladır. Pastane, fırın işleriyle uğraşanlar, ağırlık taşıyanlar ve sıcak iklimde yaşayanlarda kısırlık daha sık görülüyor. Çünkü sıcak ve basınç, oradaki damarın genişlemesine sebep olabiliyor. Bunların yanında ailesel yatkınlıklar da söz konusudur.

Hastalığın teşhisi nasıl konuyor? Hangi tedavi yöntemleri izleniyor? Bazen hasta kendisi de fark edebiliyor. Damar yapısı eline solucan gibi gelebiliyor. Ultrasonla ya da elle muayeneyle teşhis konulabilir. Hastalık artık mikrocerrahi ve intraoperatif doppler ile tedavi edilebiliyor. Mikrocerrahiyi tercih etmek, mikroskop teknolojisini tercih etmek demek. 4, 10, 20 büyütme yaparak oradaki çok ince damarların anatomisini çıkarıp çok detaylı ameliyatlar yapabiliyoruz.

Hastalığın tekrarlama riski var mı? Normal cerrahi ile varikoselin yüzde 30 tekrarlama riski bulunuyor. Mikrocerrahide bu oran yüzde 5'e kadar iniyor. Çünkü çıplak gözle görünmeyen ve alınamayan bazı damarlar burada çok ayrıntılı bir şekilde ameliyat edilebiliyor.