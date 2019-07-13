KANSER, önlenemeyen bir hızla yayılıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Serkan Uysal, mide kanserinin sinsi ve sessiz ilerleyen kanser türü olduğunu belirtiyor. Nedeni tam olarak bilinmeyen mide kanserinin gelişmesinde genetik faktörlerin yanı sıra beslenme alışkanlıklarının da etkili olduğunu gösteriyor. Karın ağrısı, şişkinlik ve halsizlik gibi şikayetlere neden olan mide kanserinin ortaya çıkmasında fazla tuz tüketimi ve aşırı kırmızı et tüketimi etkili oluyor. Erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çeken Dr. Uysal, "Endoskopi sırasında biyopsi yapılarak teşhis konuluyor. İleri evre mide kanserinde cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi uygulanır" diyor. Bu hastalıktan korunmak için C vitamini ve kalsiyumdan zengin besinlerin tüketilmesini öneriyor.