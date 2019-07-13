CİNSEL hayattaki sorunlar, genelde doktordan utanıldığı için ihmal ediliyor. Hastalar, sorunlarına hep farklı bahaneler üretiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, bu sorunlardan kurtulmak için doktor muayenesinin şart olduğunu söylüyor. İhmal edilen sorunların, daha da ilerleyeceğini ve dönülmez bir hal alacağını belirtiyor.

DOKTORA GİTMELİSİN

24 yaşında bayanım. 5 aydır adetlerim düzensiz. Memelerim de çok şiş ve çok ağrılı. Bir de sağ mememden süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi? OLABİLİR. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH ve Prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama ve göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum, gebe kalma ihtimalini de azaltabilir.

İKİMİZ DE MUTSUZUZ

44 yaşında evli bir bayanım. 7 aydır cinsel isteksizliğim var. Eşime söyleyecek bahanem de kalmadı. Doktor bana testosteron hormonu tahlili yazmış. Benim bildiğim bu erkeklik hormonu. Yanlışlık mı oldu acaba? KADINLIĞIN vazgeçilmez hormonu östrojenin yanında, erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron, boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron, şehvet duygusunun oluşmasında ve kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. İç hastalıkları uzmanının takibinde kalın.

MENOPOZDAYIM

Menopoza yeni girdim. 5 aydır adetim yok. Ter basıyor. Yüzümde sakal gibi kıllarım çıktı. Sesim de kalınlaştı. Alnımdan saç dökülmesi de oldu. Arkadaşlarımda bunlar görülmedi. Ne yapayım? BU şikayetler çok önemli. Menopoz şikayetleriyle denk gelse de hatta menopoz şikayetlerine benzese de başka hastalık ihtimallerin de var. Örneğin tiroit bezi çalışmasının ve böbrek üstü bezinin çalışmasındaki sorunlarda bu şikayetler görülebilir. FT4, TSH, Prolaktin, Na, K, DHEAS, testosteron (total-serbest), E2 gibi bazı kan testlerine ihtiyaç olabilir. Tüm batın usg ve böbrek üstü bezi ve tiroit bezi MR-BT gibi görüntülemelere ihtiyaç olabilir. İç hastalıkları uzmanına başvur.

UTANMAK OLMAZ

61 yaşındayım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçıyor. Benim isteğim var. Doktora söylemeye de çekiniyorum. "Bu yaşta hala ne istiyorsun?" derse ne derim? DOKTORA söylemeye çekinme. Önce eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. Bunları hallet.

SORUNUM OĞLUM!

Çok sıkıntılıyım. Almanya'da yaşıyorum. Oğlum kilolu. Son 1 yılda kilo aldı, memeleri şişti. 18 yaşında olmasına rağmen erkekliği için isteği yok. Kız arkadaş bile edinmek için isteksiz. Ne yapmam gerek? ÖNCE sebepleri tespit etmek gerekir. Bu anlattıklarınıza bakarak öncelikle hormon sistemi değerlendirilmeli. Streste ve depresyon ilaç kullanımında veya hipofiz dediğimiz bezin hastalıklarında "Prolaktin" hormonu miktarı artar. Aynen bu şikayetleri yapar. Meme ameliyatı kozmetik sonucu hızlıca değiştirse bile sebebi değiştirmez. Prolaktin düzeyine baktırın. Ayrıca şeker metabolizması, kortizol düzeyi, cinsiyet hormonları, böbrek üstü bezlerinin de test edilmesi gerekir. Takip gerektiren süreçler olduğu için orada bir iç hastalıkları uzmanı veya endokrinoloji uzmanı bul. Önce muayene olsun. Gerekirse bizimle de görüştür. Yine de gelmek istersen tüm hastalarımıza kapımız açık. Muayene bulguları sonrası Hipofiz Mr, tüm batın usg-mr gibi görüntülemelere de ihtiyacımız olabilir. Sebep tedavi edilirse sonuçta cinsellik konusundaki hastalığa bağlı farklılıklarda düzene girer.

GEBELİĞİ ENGELLER

5 yıllık evliyiz. 3 tane çocuğumuz var çok şükür. Eşim tüp bağlatalım dedi. Bir zararı var mı? BU operasyonda kadında yumurtayı taşıyan tüpler, ameliyatla bağlanır. Uygulandıktan sonra kadından artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde ve vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder. Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz.