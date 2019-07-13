EN sevilen yaz yemekleri arasında yer alan taze fasulye, hem damakları şenlendiriyor hem de hastalıklardan koruyor. A ve C vitamini ile folik asit ve lif içeren fasulye, vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

Düşük kalorilidir. Kilo vermeye yardımcı olur.

Kan şekerini ve kolesterolü dengeler. Böylece kalp sağlığını korur.

Bağılşıklık sistemini güçlendirir. Antioksidandır.

Kemikleri güçlendirir.

Bol lif içeren fasulye, sindirim sistemini hızlandırır. Reflü ve gastrit şikayetlerini azaltır.

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde gözleri güçlendirir. Sarı nokta hastalığını önler.