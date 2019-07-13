Ayran hem serinletir hem iyileştirir

YÜKSELEN hava sıcaklıkları, vücuttan atılan su miktarını da artırıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Yılmaz Kaya, yaz aylarında bol sıvı alınmasını öneriyor. Sıcaklarda en önemli içeceklerden birinin de geleneksel Türk içeceği ayran olduğunu belirtiyor. "Yoğurt ve ayran probiyotik içeren ürünlerdir. Bağırsaklarımızdaki florayı etkileyerek sağlığımız için yararlı etkiler oluşturur. Bağışıklığı güçlendirir, kemik ve dişleri de kuvvetlendirir. İçeriğindeki magnezyum ile kas fonksiyonları ve sinir iletimleri için de önemlidir" diyor.