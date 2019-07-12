Kişisel bakım ürünlerinden oyuncaklara, temizlik malzemelerinden kozmetiğe kadar pek çok alanda kullanılan plastik, hastalıkları beraberinde getiriyor. Endüstrinin pek çok alanında kullanılan bu madde, su, hava ve besin yoluyla insan vücuduna giriyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, çağın vebası plastikler hakkında TAKVİM okuyucularını uyarıyor...
PLASTİK: HASTALIK
Plastik maddeler, dünyada yaygın olarak kullanılıyor. Mutfaktan kozmetiğe, oyuncaklardan ambalaja kadar pek çok alanda hayatımıza giriyor. Güneş, ısı, rüzgar, hava, mikroorganizmalar gibi etkenler bu plastik maddelerden mikroplastiklerin oluşumuna neden oluyor. Mikroplastikler çapı 5 mm'den daha küçük olan plastik parçacıklar olarak adlandırılıyor. Türkiye plastik üretiminde ve kullanımında dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Plastikler nerede varsa mikroplastik maddeler de orada bulunuyor. Doğaya bırakılan herhangi bir atık madde sonuç olarak hava, su ve besinler yoluyla insan vücuduna geri dönüyor.
BÖBREKLERE ZARAR VERİR
Mikroplastik maddeler, vücudun yaşamsal organlarına da zarar veriyor. Kan dolaşımına geçerek karaciğer, böbrek, bağırsak ve beyin sağlığını bozuyor. Hastalıklara neden olarak ömrü kısaltıyor...
KISIRLIĞA NEDEN OLUR
Bu plastikler, insan vücudunun çalışmasını da bozuyor. Zamanla yağ hücrelerinin oluşmasına bağlı olarak obeziteye zemin hazırlıyor. Sperm sayısını azaltarak kısırlığa davetiye çıkarıyor. Prostat kanseri riskini de artırıyor. Ayrıca, beyindeki açlık ve tokluk merkezlerini etkileyerek bazal metabolizmayı yavaşlatıyor...
İŞLENMİŞ GIDALARDA BOLCA BULUNUR
Hayvansal ürünlerden özellikle balık, et ve süt ürünlerinde ve sularda mikroplastik maddeler bulunuyor. Deniz tuzlarının dışında kaya tuzunda bile mikroplastiklerin bulunduğu belirtiliyor. İşlenmiş gıdaların plastik ambalajlarında bol miktarda mikroplastik maddeler, polimerler, renklendirici ve dolgu maddeleri yer alıyor. Bu kimyasallar zaman içerisinde gıdalara sızıyor. Plastik kimyasallar sulara, oradan balıklara ve bu suları tüketen hayvanlara ve nihayet insan vücuduna yerleşiyor...
PROF.DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ
YARIN: GLUTEN BELASI
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
PLASTİK: HASTALIK
Plastik maddeler, dünyada yaygın olarak kullanılıyor. Mutfaktan kozmetiğe, oyuncaklardan ambalaja kadar pek çok alanda hayatımıza giriyor. Güneş, ısı, rüzgar, hava, mikroorganizmalar gibi etkenler bu plastik maddelerden mikroplastiklerin oluşumuna neden oluyor. Mikroplastikler çapı 5 mm'den daha küçük olan plastik parçacıklar olarak adlandırılıyor. Türkiye plastik üretiminde ve kullanımında dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Plastikler nerede varsa mikroplastik maddeler de orada bulunuyor. Doğaya bırakılan herhangi bir atık madde sonuç olarak hava, su ve besinler yoluyla insan vücuduna geri dönüyor.
BÖBREKLERE ZARAR VERİR
Mikroplastik maddeler, vücudun yaşamsal organlarına da zarar veriyor. Kan dolaşımına geçerek karaciğer, böbrek, bağırsak ve beyin sağlığını bozuyor. Hastalıklara neden olarak ömrü kısaltıyor...
KISIRLIĞA NEDEN OLUR
Bu plastikler, insan vücudunun çalışmasını da bozuyor. Zamanla yağ hücrelerinin oluşmasına bağlı olarak obeziteye zemin hazırlıyor. Sperm sayısını azaltarak kısırlığa davetiye çıkarıyor. Prostat kanseri riskini de artırıyor. Ayrıca, beyindeki açlık ve tokluk merkezlerini etkileyerek bazal metabolizmayı yavaşlatıyor...
İŞLENMİŞ GIDALARDA BOLCA BULUNUR
Hayvansal ürünlerden özellikle balık, et ve süt ürünlerinde ve sularda mikroplastik maddeler bulunuyor. Deniz tuzlarının dışında kaya tuzunda bile mikroplastiklerin bulunduğu belirtiliyor. İşlenmiş gıdaların plastik ambalajlarında bol miktarda mikroplastik maddeler, polimerler, renklendirici ve dolgu maddeleri yer alıyor. Bu kimyasallar zaman içerisinde gıdalara sızıyor. Plastik kimyasallar sulara, oradan balıklara ve bu suları tüketen hayvanlara ve nihayet insan vücuduna yerleşiyor...
PROF.DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ
YARIN: GLUTEN BELASI
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
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