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Fındık fıstık yorgan yastık

Fındık fıstık yorgan yastık
Antep fıstığı, fıstık, fındık, ceviz ve badem gibi kuruyemişler, kan dolaşımını hızlandırıyor. Bu sayede afrodizyak etki sağlıyor. Çiftlerin cinsel hayatını renklendiriyor. artıran diğer besinler ise şöyle sıralınıyor;

ÇİKOLATA: Mutluluk hissi verir. Cinsel gücü artırır.

VANİLYA: Hem bedeni, hem de sinirleri güçlendirir. Cinsel gücü artırır. Tatlı ve keklerde bol bol kullanılabilir.

MUZ: Bromelain isimli bir enzim içerir. Bu enzim; cinsel gücü ve libidoyu yükseltir.

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