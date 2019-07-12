Fransız bilim adamları, günde fazladan 100 mililitre şekerli içecek (haftada iki kutu) tüketmenin, kansere yakalanma riskini yüzde 18 artırdığını tespit etti. Yüzde 5'den fazla şeker içeren meyve suyu, meşrubat, meyveli süt, enerji içecekleri, şekerli çay ya da kahve, kanser riskini artıran gruba dahil edildi. Tatlandırıcı kullanılan diyet içeceklerle kanser arasında ise benzer bir ilişki tespit edilmedi. Bilim adamları, şekerli içeceklerin kanser riskini artırmasının nedeninin; kan şekeri seviyelerinin yükselmesi olabileceğini belirtti. 100 binden fazla kişiyi 5 yıldan fazla inceleyen uzmanlar, 2 bin 193 kanser vakasından 693'ünün meme, 291'inin prostat, 166'sının kolorektal kanserler olduğunu söyledi. Doktor Amelia Lake, "Bu çalışma, şeker ve kanser hakkında kesin bir neden sonuç ilişkisi kurmasa da bugün şeker alımını azaltmaya dönük çabanın önemine ilişkin ayrıntılı resme katkıda bulunuyor" diye konuştu...
- Sağlık
- 12.07.2019
- Gazete
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