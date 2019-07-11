Toksinler, kalp hastalıklarına hatta kansere neden oluyor! Havuç yiyin temizlenin...

şehir hayatı, vücudun çalışma dengesini bozuyor. İçilen sudan, tüketilen besinlere kadar pek çok şey 'toksin' denilen zehirleri içeriyor. Vücutta şişkinliğe, halsizlik ve yorgunluğa neden olan toksinler, hayati organlara da zarar veriyor.detoks hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor...