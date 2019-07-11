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Toksinler, kalp hastalıklarına hatta kansere neden oluyor! Havuç yiyin temizlenin...

İçilen sudan, tüketilen besinlere kadar pek çok şey 'toksin' denilen leri içeriyor. Vücutta şişkinliğe, halsizlik ve yorgunluğa neden olan toksinler, hayati organlara da zarar veriyor. Vücudu toksinlerden arındırmada soğan, sarımsak ve havuç etkili oluyor.



Koşturmacalı şehir hayatı, vücudun çalışma dengesini bozuyor. İçilen sudan, tüketilen besinlere kadar pek çok şey 'toksin' denilen zehirleri içeriyor. Vücutta şişkinliğe, halsizlik ve yorgunluğa neden olan toksinler, hayati organlara da zarar veriyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, detoks hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor...

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