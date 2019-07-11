Kansersavar zerdeçal

Meme kanseri, kadınlar arasında sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, meme kanserinden koruyan besinleri sıralıyor:
Yeşil çay: Antioksidandır. Günde bir fincan yeşil çay içmek, kanser riskini azaltır.
Ceviz: Östrojen hormonunu dengeler. Bu sayede meme kanseri riskini azaltır. Her gün, 2-3 ceviz tüketmek gerekir.
Kuru fasulye: Tümörlerin büyümesini engeller.
Brokoli: Kanser riskini azaltır.
Zerdeçal: Kanserli hücreleri öldürür. Kanser tedavisini destekler.
Yeşil çay: Antioksidandır. Günde bir fincan yeşil çay içmek, kanser riskini azaltır.
Ceviz: Östrojen hormonunu dengeler. Bu sayede meme kanseri riskini azaltır. Her gün, 2-3 ceviz tüketmek gerekir.
Kuru fasulye: Tümörlerin büyümesini engeller.
Brokoli: Kanser riskini azaltır.
Zerdeçal: Kanserli hücreleri öldürür. Kanser tedavisini destekler.
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