YAZ aylarının en sevilen meyvelerinden vişne, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücuda güç veriyor. Antioksidan deposu olan vişne, ekşi tadıyla gönülleri çalıyor. Düşük glisemik indekse sayesinde kan şekerinin ani yükselmesini önlüyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

İyi bir melatonik kaynağıdır. Uyku problemlerini bitirir.

Karın bölgesinde yağlanmayı engeller.

Kalp damar hastalıklarından korur. Kalp krizi riskini azaltır.

Antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler.

Cildin parlak ve genç görünmesini sağlar.

Alzheimer'dan korur.

Ödemi atar.

Kolon ve prostat kanserine karşı koruma sağlar.