İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, aşk hayatında yaşanan sıkıntılar hakkında çiftleri bilgilendiriyor. Eşlerin yaşadığı cinsel isteksizlik ve erken boşalma gibi sorunları önce birbirleriyle paylaşmalarını öneriyor. Birbirine anlayış ve destek olan çiftlerin sorunları daha hızlı çözdüğüne dikkat çekiyor.

ANDROPOZDA AŞK

Eşim emekli oldu. Artık ilişkide eskisi gibi sertleşemiyor. Doktor, "Erken andropoz olabilirsin" dedi. Andropoz kaç yaşında başlar?

İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron, yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Bu dönemde cinsel istek azalır ve sertleşme sorunu görülür. Hemen panik yapmayın. Önce kan tahlilleri çıksın. Sonra değerlendirmeleri yapalım.

BUNALIMA GİRDİM

1,5 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Soracaklar diye memlekete gidemiyoruz. Kadın doğumcu eşim için normal dedi. Bunalımdayım. Ne yapayım?

"HERKES ne diyecek" diye yaşamaktan vazgeç. Çocuk olunca da başka şeyler sorarlar. Önce üroloji uzmanına git. Üreme sistemi- idrar yolu enfeksiyonları, varikosel, hormon hastalıkları, stres ve üreme organlarındaki doğumsal yapı farklılıkları söz konusu olabilir. Haydi, hemen doktora...

MENOPOZA GİRDİM

49 yaşındayım. Menopoza girdim. Kemik ölçümü yaptırdım. T-2.8 çıkmış. Bu ne demek?

KEMİK erimesi var demek. Kemik yoğunluğu ölçümü, genç erişkin insanlardaki ortalamanın -2.8 altında demek. Düzenli beslen. Süt ve süt ürünleri, keçiboynuzu gibi kalsiyumdan zengin gıdalar al. Güneşe çık. Tuzsuz ye. Sigara ve alkol kullanma. Düzenli olarak hareket et. Fizik tedavi uzmanı ve iç hastalıkları uzmanı takibinde kal. İlaç kullanman gerekiyor. İlaç ve ilaç dışı tedavi 6 ay uygulanınca kontrol edilmen gerekli. İhmal etme.

TADIMIZ KAÇTI

47 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Son 3 aydır cinsel hayatımda sıkıntılar başladı. Şekerin cinselliği etkilediğini biliyorum. Bu kadar çabuk olur mu?

HAYIR. Cinsel hayatının etkilenmesi belki ilaçlardan, belki gereksiz kafaya taktığın gelecek kaygından olabilir. Kan glikoz düzeyi iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz. Kan glikozu uzun süreli kontrolsüz olursa erkeklerde beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatan hasarlara neden olabilir. Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevi bozulabilir. Önce üroloji uzmanına muayene olmalısın.

EŞİMDEN KAÇIYORUM

Evleneli 1.5 ay oldu. Eşim birlikte olmak istediğinde kendimi sıkıyorum. Bana kızmaya başladı. Ne yapayım?

VAGİNİSMUS dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın bunu yaşayabilir. Cinsel organının kasları, istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da cinsel ilişkiye engel olur. Eşinle korkularını paylaş. Acıma hissi için birlikte hareket edin. Eşinle paylaşamadan çözmek zor. Psikolog veya psikiyatristlerden destek alabilirsin...