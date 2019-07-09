Bugünkü
Takvim

Victoria’s Secret meleği formunun sırrını paylaştı

Victoria’s Secret meleği , formda kalma sırrını paylaştı. Öğle yemeklerinde bol zeytinyağlı salatası yediğini açıkladı.

Semizotuyla formda kalın

Ekşimsi tadıyla damakları şenlendiren , içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığı koruyor. Demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamininden zengin bu sebzenin faydaları şöyle sıralanıyor:
Liflidir. Tok tutar. Düşük kalorisi ile formda kalmaya yardımcı olur.
İçerdiği Omega-3 sayesinde kalp ve damar sağlığını korur.
Kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler.
Vücuttaki virüs ve bakterilerle savaşır.
Kanser tedavisine destek olur. Bağışıklığı güçlendirir.
Hemoroit şikayetlerini bitirir.
Bağırsakların çalışmasını hızlandırır.
Cildi nemlendirir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriVictoria’s Secret meleği Lily Aldridge formunun sırrını paylaştı
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri