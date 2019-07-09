Ekşimsi tadıyla damakları şenlendiren semizotu, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığı koruyor. Demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamininden zengin bu sebzenin faydaları şöyle sıralanıyor:
Liflidir. Tok tutar. Düşük kalorisi ile formda kalmaya yardımcı olur.
İçerdiği Omega-3 sayesinde kalp ve damar sağlığını korur.
Kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler.
Vücuttaki virüs ve bakterilerle savaşır.
Kanser tedavisine destek olur. Bağışıklığı güçlendirir.
Hemoroit şikayetlerini bitirir.
Bağırsakların çalışmasını hızlandırır.
Cildi nemlendirir.
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