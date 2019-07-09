Ekşimsi tadıyla damakları şenlendiren semizotu, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığı koruyor. Demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamininden zengin bu sebzenin faydaları şöyle sıralanıyor:

Liflidir. Tok tutar. Düşük kalorisi ile formda kalmaya yardımcı olur.

İçerdiği Omega-3 sayesinde kalp ve damar sağlığını korur.

Kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler.

Vücuttaki virüs ve bakterilerle savaşır.

Kanser tedavisine destek olur. Bağışıklığı güçlendirir.

Hemoroit şikayetlerini bitirir.

Bağırsakların çalışmasını hızlandırır.

Cildi nemlendirir.