Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurma, aşırı tüketildiğinde vücuda zarar veriyor. Diş Hekimi Esin Murrja, şeker içeriği fazla olan dondurmanın dişleri çürüttüğü konusunda uyarıyor. Murrja, çürük riskinin en aza inmesi için dondurmanın kaşıkla ya da ısırılarak değil yalayarak yenmesi gerektiğini söylüyor. Dondurmanın yüksek şeker içerdiğine dikkat çeken Murrja, "Dondurma alırken şekersiz veya az şekerli olanlar tercih edilmeli ve tüketiminin ardından ağız bol su ile çalkalanmalıdır. Oluşabilecek mineral kayıplarının önlenmesi için dişler en az yarım saat sonra fırçalanmalıdır" diyor.
- Sağlık
- 08.07.2019
- Gazete
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