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Uzmanlar uyarıyor: Çağın vebası e dikkat

Yanlış beslenme, mide ve bağırsak ine neden oluyor. Uzmanlar uyarıyor: 40’tan sonra dikkat. Yemek borusu, mide, karaciğer, pankreas, ince ve kalın bağırsağı kanserlerinin toplumda yayınlaştığını söyleyen Doç. Dr. Çiftçi, önemine dikkat çekiyor.

Kanser bağırsakta!

Çağın vebası kanser, hızla yayılıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Çiftçi, değişen beslenme alışkanlıkları nedeniyle in daha çok sindirim sisteminde görüldüğünü söylüyor.

Yemek borusu, mide, karaciğer, pankreas, ince ve kalın bağırsağı kanserlerinin toplumda yayınlaştığını söyleyen Doç. Dr. Çiftçi, önemine dikkat çekiyor. Kusma, kabızlık, sarılık, kilo kaybı, yemek sonrası mide ağrısı ve şişkinlik şikayetlerinin ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor. Şöyle devam ediyor: Lif ve posa oranı düşük gıda ile beslenenler, şişmanlar, aşırı yağlı ve yanmış gıda tüketenler risk altındadır. Bu hastalıklar, 40'lı yaştan sonra sık görülür.

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