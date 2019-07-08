Sağlıklı ve uzun bir hayatın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, sağlıklı hayatın şifrelerini TAKVİM için açıklıyor. Şu bilgileri veriyor...