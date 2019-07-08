Sağlıklı ve uzun bir hayatın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, sağlıklı hayatın şifrelerini TAKVİM için açıklıyor. Şu bilgileri veriyor...
Sağlıklı ve uzun bir hayatın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, sağlıklı hayatın şifrelerini TAKVİM için açıklıyor. Şu bilgileri veriyor...
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