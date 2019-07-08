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Uzmanı açıkladı! Zeytinyağı ömrü uzatıyor, ’dan e pek çok hastalıkla mücadele ediyor

Besleyici içeriği sayesinde zeytinyağı, ömrü uzatıyor. ’dan e pek çok hastalıkla mücadele ediyor. Prof. Dr. , “Zeytinyağı, yüzde yüz doğal bir meyve suyudur” diyor.

Sağlıklı ve uzun bir hayatın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, sağlıklı hayatın şifrelerini TAKVİM için açıklıyor. Şu bilgileri veriyor...

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