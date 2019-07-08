Çinko, sağlıklı bir vücut için gerekli olan minerallerin başında geliyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, cilt hastalıklarından korunmada çinkonun önemine dikkat çekiyor.

Çinkonun cildi yenilediğini, erken yaşlanmayı yavaşlattığını ve sivilce oluşumunu engellediğini vurguluyor. "Çinko eksikliği, egzamanın en önemli nedenlerinden biridir. Çinko, ciltteki kolajen üretiminde de önemli rol oynar. Kolajen; cildi sıkılaştırır, daha genç görünmesini sağlar" bilgisini veriyor. Çinko eksikliğini önlemek için kefir ve yoğurt, kaju, kabak çekirdeği, ıspanak, nohut, bamya ve yeşil mercimek tüketilmesini öneriyor.