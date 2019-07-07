HERKES, sağlıklı ve uzun bir ömrün hayalini kuruyor. Ancak genetik yapıdan beslenme alışkanlıklarına, stresten hareketsizliğe kadar pek çok faktör, hastalıklara davetiye çıkartıyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, sağlıklı beslenerek pek çok hastalığın engellenebileceğini söylüyor. Sağlıklı ve uzun hayatın şifrelerini TAKVİM'e açıklıyor...

AŞIRIYA KAÇMAYIN

Yemeklere lezzet katan tuz, aşırıya kaçıldığında hasta ediyor. Aşırı tuz tüketimi tüm dünyada her yıl 4 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Türkiye, Japonya'yla birlikte günde 16-18 gram tuz tüketimiyle ilk sırada yer alıyor. Fazla tuz tüketimi, böbreklere zarar veriyor, ayrıca tansiyonu yükselterek kalp krizi ve inme riskini de artırıyor. Prof. Dr. Osman Erk, günümüzde tuz tüketiminin giderek arttığını vurguluyor. Tuz tüketiminin azaltılmasıyla pek çok sağlık sorununun önüne geçileceğini vurguluyor.

HEPSİ BİRBİRİNE BENZER

Son dönemde Himalaya ve kaya tuzunun daha sağlıklı olduğuna dair araştırmalar yapıldığını belirten Prof. Dr. Erk, her tuzun birbirinin aynısı olduğunu vurguluyor. Bu tuzların da fazla tüketimi halinde sağlığa zarar vereceğini belirtiyor. "Himalaya tuzu da diğer rafine tuzlar gibi yüzde 98 sodyum klorürden oluşur. 84 mineral ve eser element barındırır. Bunların ne yazık ki sağlığa bir faydası yoktur. Himalaya tuzu, vücudun ihtiyacı kadar iyot bile içermez" diyor.

SAĞLIĞA FAYDASI YOK

Mineral bakımından zengin olan kaya tuzunun, kimyasal içermeyen doğal bir tuz olduğu söyleniyor. Ayrıca magnezyum, kalsiyum, demir, çinko ve bakır gibi mineralleri çok az barındırıyor. Bu nedenle sağlığa bir faydası bulunmuyor.

TURŞUYU ABARTMAYIN

PROF. Dr. Osman Erk, sağlıklı bir hayat için tuzu azaltmak gerektiğini söylüyor. Tuzu azaltmaya yardımcı olacak önerilerini sıralıyor:

Maydanoz, nane, kekik, dereotu, rezene ve fesleğen gibi aroma sağlayıcıları tuz yerine tercih edin.

Tuzsuz ekmek tüketin.

Zeytin ve peyniri akşamdan suda bekletin.

Yemeklere daha az salça ve tuz ekleyin.

Konservelerden uzak durun.

Turşu tüketimini abartmayın.

İşlenmiş ürün kullanmayın.

Bulyon yerine et suyunu kendiniz yapın.

Hazır çorbalar yerine ev yapımı çorbaları tercih edin.

Cips yerine fırınlanmış, bol baharatlı patates tüketin.

HAZIR ÇORBALAR DA SAĞLIKSIZ

Tuz; ekmek, süt ürünleri, hazır ve paketli gıdalar, hazır çorbalar, kahvaltılık gevrekler, cipsler, atıştırmalıklar ve soslarda bulunur. Çoğunluğu trans yağ içeren bu ürünler, sağlığı bozar.

YARIN: ZEYTİNYAĞI MUCİZESİ

PROF. DR. OSMAN. ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ -1

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL