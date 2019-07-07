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Sucuk, salam ve sosis kanser yapar
Kentleşmenin hızlanmasıyla, hastalıkların görülme sıklığı artıyor. Değişen beslenme alışkanlıkları, kansere zemin hazırlıyor. Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, hazır ve işlenmiş gıdaların hastalık saçtığını söylüyor. Çocukların çok sevdiği cips, asitli-şekerli içecekler ve tatlı-tuzlu atıştırmalıkların hiçbir besleyici içeriğinin olmadığını belirtiyor. "Bu yiyecekler kalp hastalıkları, diyabet ve tansiyon gibi hastalıklara zemin hazırlar. Mide ve bağırsak hastalıkları ile riskini arttırabilir" bilgisini veriyor. İşlenmiş et ürünlerinden uzak durulmasını öneren Dyt. Örnek; salam, sucuk ve sosisin kansere neden olduğunu belirtiyor. Çocuklara abur cubur yerine ceviz, fındık, badem, ev yapımı meyve ve süt/yoğurt karışımları yedirilmesini öneriyor. "Araştırmalar, sağlıklı beslendiğimiz zaman birçok hastalığın önünü kesmiş olduğumuzu gösteriyor" diyor.

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