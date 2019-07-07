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Hollywood yıldızı formunun sırrını paylaştı

Hollywood yıldızı , tam bir çikolata tutkunu çıktı. 34 yaşındaki oyuncu, her gün iki parça yiyerek formda kaldığını anlattı.

Çikolatanız bitter olsun

ÇİKOLATA, herkesin kalbini çalıyor. Mutluluk ve enerji veriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş, kakao oranı yüksek olan bitter çikolatanın, kanserden koruduğunu, damar sağlığını güçlendirdiğini ve tansiyonu dengelediğini söylüyor.

"Günlük iki kareyi geçmeyecek şekilde çikolata tüketebilirsiniz. Antioksidan deposu çikolata, diş çürüklerini önler" diyor. Bitterin, TİP-2 diyabet hastalarının kan şekerini dengelediğini söyleyen Dyt. Altuntaş, sadece yağ ve şekerden oluşan beyaz çikolatanın yenmemesini öneriyor.​Hollywood

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