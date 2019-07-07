ÇİKOLATA, herkesin kalbini çalıyor. Mutluluk ve enerji veriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş, kakao oranı yüksek olan bitter çikolatanın, kanserden koruduğunu, damar sağlığını güçlendirdiğini ve tansiyonu dengelediğini söylüyor.

"Günlük iki kareyi geçmeyecek şekilde çikolata tüketebilirsiniz. Antioksidan deposu çikolata, diş çürüklerini önler" diyor. Bitterin, TİP-2 diyabet hastalarının kan şekerini dengelediğini söyleyen Dyt. Altuntaş, sadece yağ ve şekerden oluşan beyaz çikolatanın yenmemesini öneriyor.​Hollywood