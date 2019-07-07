Hamilelikte tiroitlere dikkat

HORMONLARIN düzenli çalışmasını sağlayan tiroitte oluşacak hastalıklar tüm bedeni etkiliyor. Medicana International Ankara Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Perinatoloji Yandal Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Kırbaş, özellikle hamileleri uyarıyor. Şu bilgileri veriyor:

Tiroit hormonlarının gebelikteki rolü nedir? Gebelikte, tiroit beziyle ilgili önemli fizyolojik değişiklikler ortaya çıkar. Tiroit hormonları, gebeliğin sağlıklı ilerlemesi ve fetusun normal gelişimi için oldukça önemlidir. Yükselen gebelik hormonu, tiroit fonksiyon testlerinin sonuçlarını etkileyebilir, hatta bazen tiroit hastalıklarını taklit edebilir. Bu nedenle gebelikte tiroit fonksiyon testleri değerlendirilirken gebeliğe bağlı değişiklikler göz ardı edilmemelidir.

İyot yetmezliği, gebelikte hangi sorunlara yol açar? Gebelikte hem artan hormon üretimi hem de böbreklerde artan kayba bağlı olarak iyot ihtiyacı artabilir. Annede iyot alımı yeterli değilse maternal ve fetal tiroid hormon yapımı olumsuz etkilenir, şiddetli yetmezlikler ise bebeğin zekâ seviyesini olumsuz etkiler. Ayrıca tiroit hastalıkları gebelikte erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve gebelik zehirlenmesi gibi ciddi problemlere yol açabilir.

Tiroit hastalıkları, hangi şikayetlere yol açar? Tiroit hormonlarının fazla miktarda üretilmesi hipertiroidi olarak adlandırılır. Hipertiroidinin önemli belirtileri ellerde titreme, çarpıntı, terleme, kilo kaybı, sıcağa tahammülsüzlük ve tansiyonda yükselmedir. Normalden az üretilmesine de hipotiroidi denir. Bu da halsizlik, kabızlık ve kilo alımına neden olur.

Hamilelerin günlük ne kadar iyot alması gerekir? Gebe kadınlar için önerilen günlük iyot alımı 220 mikrogram, emziren kadınlar icin 290 mikrogramdır. Deniz ürünleri, yumurta, patates, süt, peynir ve yoğurt iyottan zengin besinlerdir.