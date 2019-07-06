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aylarında günde ne kadar içilmeli?

akikada yaklaşık 1.2 litre kanın geçtiği böbrekler, günde yaklaşık 150-180 litre sıvı süzüyor. aylarının gelmesiyle vücuttan atılan miktarı da artıyor. Bu durum, en çok böbreklere zarar veriyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. , "Yüksek hava sıcaklıklarının sıvı kayıplarını arttırması, böbrek sağlığınızın bozulmasına neden olabilir" uyarısında bulunuyor.

Böbrekler sıcak sevmez

Böbrekler, vücuttaki kanı süzmenin yanında kan üretiminin sağlanması ve kan basıncının düzenlenmesinde önemli rol oynuyor. Dakikada yaklaşık 1.2 litre kanın geçtiği böbrekler, günde yaklaşık 150-180 litre sıvı süzüyor. aylarının gelmesiyle vücuttan atılan miktarı da artıyor. Bu durum, en çok böbreklere zarar veriyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. , "Yüksek hava sıcaklıklarının sıvı kayıplarını arttırması, böbrek sağlığınızın bozulmasına neden olabilir" uyarısında bulunuyor. Günde ortalama 2-2.5 litre su içilmesi gerektiğini vurguluyor. "Yaz aylarında artan sıvı açığının, yerine konması için yeterli miktarda sıvı alınmalıdır. Fazla çay tüketimi ve kola gibi şekerli içeceklerin tüketimi böbrek için uygun değildir" diyor.

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