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Ünlü model formunun sırrını açıkladı

Dünyaca ünlü model , günde 10 tane yediğini açıkladı. Bu sayede formda kaldığını vurguladı.

Yabana atmayın!
İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudu hastalıklardan koruyan , damakları da şenlendiriyor. C ve K vitamininden zengin olan bu meyve, antioksidanları temizliyor. Kansere karşı koruma sağlıyor. Yaşlanmayı yavaşlatıyor. DNA hasarlarını gideren yaban mersini, organları koruyor. Kolesterolü düzenlerek, obezite riskini azaltıyor. Tansiyonu da dengeliyor. Beyin hücrelerini koruyan yaban mersini, idrar yolu enfeksiyonlarıyla savaşıyor.

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