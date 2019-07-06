İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudu hastalıklardan koruyan yaban mersini, damakları da şenlendiriyor. C ve K vitamininden zengin olan bu meyve, antioksidanları temizliyor. Kansere karşı koruma sağlıyor. Yaşlanmayı yavaşlatıyor. DNA hasarlarını gideren yaban mersini, organları koruyor. Kolesterolü düzenlerek, obezite riskini azaltıyor. Tansiyonu da dengeliyor. Beyin hücrelerini koruyan yaban mersini, idrar yolu enfeksiyonlarıyla savaşıyor.
- Sağlık
- 06.07.2019
- Gazete
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