Kısırlık, günümüzde genç çiftler arasında bile yaygınlaşıyor. Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Mustafa Taş, yeni geliştirilen tüp bebek tedavisi yöntemleri ile gebelik şansının arttığını söylüyor. Şu bilgileri veriyor:

Teknolojinin ilerlemesinin, tüp bebek tedavisine de etkisi var mıdır? Çağımızın rahatsızlığı olan, üreme sağlığındaki bozukluklar genellikle çiftlerin bebek sahibi olmasını etkilemekte. Şu anda gebelik düşünen beş çiftten bir tanesinin tedavi ile gebe kalması öngörülüyor. Bunun için de teknoloji ilerledikçe ve metotlar çıktıkça, ilerleyen safhalarda mutlaka tüp bebekteki gelişmeler bizim için ön plana çıkıyor. Tüp bebekteki güncel tedaviler, eskiden uygulananın aksine şu an için doğurganlık aşısı, gebelik serumu, PHP dediğimiz erken menopoza girmiş hastalardaki uygulamalardır. Bunların hepsi ile gebelik oranlarını arttırmaktayız.

Yeni tedavi yönteminde, hangi adımlar uygulanıyor? Uygun çiftler belirlendikten sonra, onlara yönelik tedaviler kişiye özel tasarlanmalı ve arkasından bir tedavi yöntemi başlayarak, hangisinin olacağına karar vermeliyiz. Eğer gebelik serumu uygulayacaksak, bebeğin vücuttaki embriyonun atmasını engellemesi oluyor. Doğurganlık aşısını uygulayacaksak, daha öncesinde yumurta gelişmemiş çiftlerde doğurganlık aşısı ile yumurtalar PHP yardımı ile de geliştirilerek, tüp bebek aşamasına ilerletmekteyiz.

Bu yöntem, gebelik şansını artırıyor mu? Son dönemlerde popüler olan yöntemlerden bir tanesi de, rahim içine çizik atma yöntemidir. Bu yöntem de, tüp bebek uygulanmadan önceki ay rahim içerisine küçük bir çizik atıyoruz. Rahimin aslında yenilenmesini sağlıyoruz. Ertesi ay da rahimin iç tabakasının hazırlayıp, dondurmuş olduğumuz embriyoları içerisine yerleştiriyoruz. Bu yöntemlerle gebelik şansı yüzde 80 artıyor.