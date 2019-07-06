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hem serinletir hem iyileştirir

Hem serinletir hem iyileştirir
YAZ aylarında vücudun su ihtiyacını karşılamak için bol sıvı tüketmek gerekiyor. Dr. Fevzi Özgönül, hem serinleten hem de şifa veren içecekler hakkında bilgi veriyor. Ev yapımı hoşafların, adeta bir vitamin deposu olduğuna dikkat çekiyor. Bu aylarda gazlı ve asitli içecekler yerine mevsim meyvelerinden elde edilen doğal hoşafların tüketilmesini öneren Dr. Özgönül, "Bunlar arasında en yaygın kullanılanı dır. Kansere ve yaşlanmaya karşı koruyucudur. Vücuda giren zararlı maddeleri en iyi temizler. Bağışıklığı güçlendirir" diyor.

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