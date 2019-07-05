Tansiyon, kolesterol ve şeker ilaçları cinsel isteksizliğe yol açabilir

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, cinsel hayatta sorun yaşayan çiftleri bilgilendiriyor. Mutlu bir birliktelik için çiftlerin birbirine anlayış göstermesini öneriyor. Tansiyon, kolesterol ve şeker ilaçlarının yan etki olarak cinsel isteksizliğe ve sertleşme sorunlarına yol açabileceğini söylüyor. Bu noktada bir uzmana danışılmasını öneriyor.

PERHiZ ŞART MI?

28 yaşındayım. 3 aylık evliyim. Haftada 4-5 kez ilişkimiz oluyor. Ara sıra menim gelmiyor. Sorunum ne olabilir?

ÖZELLİKLE genç erkeklerde sık cinsel ilişkiler sende olduğu gibi sperm veya meni azalmasına neden olabilir. Kuru orgazm denilen bu durumda orgazm sonrası meni gelmez. En iyi ilacı cinsel perhizdir. Cinsel ilişki sıklığını belli bir süre azaltmanız doğru olur. Kalıcı rahatsızlıklarda bazen normal bazen hiç meni gelmemesi pek sık rastlanmaz. Bununla beraber idrar kesesi kanserlerinde, sperm kanalı tıkanmalarında, şeker ve hipertansiyon hastalıklarında, çeşitli prostat operasyonlarından sonra ve testosteron hormon eksikliklerinde de bu soruna rastlanabilir.

ADET ÖNCESi AĞRI

23 yaşındayım. Adetten önce baş ağrım başlıyor ve bulantım oluyor. Ne yapmalıyım?

ANLATTIKLARINA bakılırsa senin hastalığın adet migreni. Migren ağrıları kadınlarda sık görülür. Adet migreni, her ay adet (menstrual) kanamasından 2 gün önce başlayan ve kanama sonuna kadar süren baş ağrılarıdır. Bu sorunu yaşayanlarda baş ağrısına bulanık görme, denge bozukluğu, duyma güçlüğü, baş dönmesi ve bulantı eşlik eder. Stresi azalt, uykusuz kalma. Adet döneminde çikolata, peynir, yağlı yiyecekler, portakal, domates, muz, çiğ soğan, salam, sosis ve fındıktan uzak dur.

KOLESTEROL BiTiRiR

3 aydır kolesterolüm yüksek. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Açıkçası cinsel durumum hiç iyi değil. Kolesterol mü bu işi yapıyor?

KOLESTEROL yüksekliği direkt ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını da tıkamış olabilir. Kalbi besleyen damarlarda, penis damarı da yaklaşık aynı genişlikte damarlardır. Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres ve sıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar. Bununla beraber, tiroit ve cinsiyet hormon bozuklukları, kan şeker düzensizlikleri, kullanılan ilaçların yan etkisi gibi nedenlerle de ereksiyon sorunu yaşanabilir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına görün.

BANA BiR ŞEYLER OLDU!

3 haftadır depresyon hapı kullanıyorum. Önceki gün aniden penisim sertleşti. Ağrı da oldu. Şimdi doktora gideyim mi?

UCUZ atlatmışsın. Bu duruma 'Priapizm' diyoruz. Ortada cinsel uyarı, cinsel ilişki yokken penis ereksiyona geçer. Çok uzun süre ereksiyon halinde kalabilir. Sert ve ağrılı bir durumdur. Priapizm, ürolojik acil bir durumdur. Erken müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Cinsel organ bölgesindeki bir travma sonrası, toplardamar tıkanmasına bağlı, depresyon ilaçlarının yan etkisi olarak, bazı kan hastalıkları, bazı kanserlere bağlı olarak da bu durum olabilir. Hemen üroloji uzman muayenesi ile başla. Depresyon ilacı için de doktorunla konuş.

O iSTiYOR DiYE​

3 yıl önce menopoza girdim. Ben 53, eşim 54 yaşında. O istiyor diye 2-3 ayda bir cinsel ilişkiye giriyoruz. Sonrasında idrarda yanmalarım oluyor.

CİNSEL ilişki her iki tarafın da isteğiyle olmalı. Aksi halde, her iki taraf için de huzursuzluk ve hastalık kaynağı olur. Erkek eşini mutlu edemediğini, iktidarsız olduğunu düşünebilir. Sonraki bir araya gelmelerde daha güce dayalı birleşme denemeleri yapabilir. Bu da cinsel organda aşınmalar, zorlanmalar, hastalıklar yapabilir. Menopozdaki kadınlarda cinsel organ dokusunda kuruluk olabilir. Sonrasında idrar yapmalar da yanmalar olabilir. Nemlendirici kremler alın.

HEMEN 'ACIDI' DiYOR!

40 yaşındayım. 2 ay önce evlendik. Eşimle ne zaman beraber olsak 'Çok acıyor, ağrıyor' dediği için bırakıyoruz. Lütfen bana yardım edin.

CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzluk ve huzursuzluk durumlarına 'disparoni' yani 'cinsel ilişki ağrısı' denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir.



1 YIL BEKLEMELİ

19 yaşında oğlum var. 3 ay önce evlendirdik. Gelinim de oğlum da çok sağlıklı ama çocukları olmadı. Acaba kısırlar mı

1 YIL korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik söz konusu olmaz ise 'İnfertilite' dediğimiz kısırlık ihtimali araştırılabilir. Erkek kısırlığı çok çeşitli nedenlerle olabilir. Çocuğu olmayan bir erkek üroloji uzmanına başvurmalıdır. Önce muayene, özel sperm ve hormon tetkikleri gerçekleştirilir. Kesin tedavi olmasa bile erkeğin bu tedavilerle durumunun düzelmesi sağlanabilir.