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Cinsel isteği artıran gıdalar hangileridir?

Bazı besinler çok özel içerikleriyle libidoyu besliyor. Afrodizyak etki yaratıyor. Cinsel isteği artıran bu gıdalar şöyle sıralanıyor...

Çikolata aşkına!

KIRMIZI BİBER: Mutluluk hormonu endorfin üretimini destekleyen "capsaicin" adlı bileşeni içeriyor. Çalışmalar, bu bileşenin kan dolaşımını ve kalp atışını hızlandırdığını, bunun da cinsel performansa etki ettiğini ortaya koyuyor.
KEREVİZ: Çeşitli iç salgı bezlerine tesir eder ve onların faaliyetlerini artırır. Erkeklerde cinsel faaliyeti çok artırarak vakitsiz iktidarsızlığı önler. Özellikle 30'lu yaşlarda mutlaka yiyin...
ÇİKOLATA: İçerisinde bulunan magnezyum, fosfor ve kafein ile doğal bir afrodizyaktır. Ancak kakao oranı yüksek bitter alternatifler hem kilo aldırmayacak hem de mutluluk getirecektir.

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