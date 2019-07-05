Cinsel isteği artıran gıdalar hangileridir?

KIRMIZI BİBER: Mutluluk hormonu endorfin üretimini destekleyen "capsaicin" adlı bileşeni içeriyor. Çalışmalar, bu bileşenin kan dolaşımını ve kalp atışını hızlandırdığını, bunun da cinsel performansa etki ettiğini ortaya koyuyor.

KEREVİZ: Çeşitli iç salgı bezlerine tesir eder ve onların faaliyetlerini artırır. Erkeklerde cinsel faaliyeti çok artırarak vakitsiz iktidarsızlığı önler. Özellikle 30'lu yaşlarda mutlaka yiyin...

ÇİKOLATA: İçerisinde bulunan magnezyum, fosfor ve kafein ile doğal bir afrodizyaktır. Ancak kakao oranı yüksek bitter alternatifler hem kilo aldırmayacak hem de mutluluk getirecektir.