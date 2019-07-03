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aşk hayatını renklendiriyor! İşte zencefilin faydaları

Zencefil sevindirir

Dünyanın pek çok ülkesinde yemeklere tat katmak için kullanılan zencefil, vücuda güç veriyor. Hastalıklara savaş açan , aşk hayatını renklendiriyor. Cinsel gücü artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Yumurtalık kanseri riskini azaltır. Kanserli hücreleri küçültür.
Bağırsakların ilacıdır. Sindirimi hızlandırır.
Hafızayı güçlendirir. Alzheimer'a karşı koruma sağlar.
Kilo vermeye yardımcıdır.
Vücuda enerji verir.
Kas sağlığını korur.
Diyabet riskini azaltır. Kan şekerini dengeler.
Kolesterol ve tansiyonu düşürür.

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