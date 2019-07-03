Mutlu bir beraberlik için eşlerinize güvenin

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, mutlu cinselliğin şifrelerini açıklıyor. İlişkide eşlerini mutlu edemeyen kadın ve erkeklerin, kendilerini suçlamamaları gerektiğini söylüyor. Mutlu bir beraberlik için eşlerin birbirine güvenmelerini ve sıkıntılarını paylaşmalarını öneriyor...

NUMARADAN KISIRLIK

Arkadaşlarım "Senin ayakkabı numaran küçük. Evlenince çocuğun olmaz" dediler. Kafam bozuldu. Size danışmak istedim. Beni bilgilendirir misiniz?

ARKADAŞLARININ senin gelecekte çocuk sahibi olmanla ilgilenmeleri şaşırtıcı. Bu tarz durumlar yanlış bilgilenmeler nedeniyle ortaya çıkar. Erkek cinsel organı boyuyla ayakkabı büyüklüğü arasında bir ilişki olduğu zannedilir. Bu yüzden tamamen alakasız yorumlar yapılır. Yani aslında ayakkabı numarası küçükse organ boyu küçüktür diye bir şey yoktur. Ayrıca el veya kulak büyüklüğü de penisin boyuyla ilgili ipucu vermez. Erkek cinsel organı kısa olanlar da çocuk sahibi olabilir.

AĞRI YAPABİLİR

35 yaşında spor hocasıyım. 2 yıldır sık sık vajinit tedavisi görüyorum. Şikayetlerim bir türlü geçmiyor. Ne tavsiye edersiniz?

VAJİNİT olma riskini azaltmak için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Sebeplerin tespit edilmesi çok önemlidir. Bu nedenle dikkatlice günlük hayatınızı gözden geçirin. Verdiğiniz bilgilere göre hastalığın takibi farklı yola girecek. Hastalığınızı sakın kanıksamayın. Zaten sürekli oluyor demeyin. Örneğin kötü bir kokuyu saklamaya, örtmeye çalışmayın. Bu doktorunuzu hemen görmenizi gerektiren enfeksiyonun bir belirtisi olabilir. Kadın hijyen spreyleri veya kokulu deodorant tamponlar kullanmayın. Vajinal duş yapmayın, vajinanın içini yıkamayın. Vajinanın kendi kendine temizlenmesine izin vermek daha doğrudur. Ayrıca mutlaka şeker yükleme testi yaptırın. Mantarlara bağlı vajinitler şeker hastalığının ilk belirtisi olabilir.

GEBELİKTEN SONRA İLİŞKİ

35 yaşımdayım. 2 ay önce baba oldum. Ancak hanımla bir araya gelemiyorum. Eşime bir şey desem ayıp olur mu? Hamilelikten sonra da ilişkiye girebilir miyiz?

EŞLER arasında ayıp olur mu? Cinsel ilişkiye doğumu izleyen 6. haftadan sonra başlayabilirsiniz. İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur. Kayganlaştırıcı jel kullanımı ilişkiyi kolaylaştırabilir. Genellikle erkek, kadından daha fazla cinsel istek içindedir. Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin. Ayrıca ilişki bebeğe de zarar vermez.

AŞK KALBI ZORLAMASIN

55 yaşında emekli bir bayanım. Eşim 57 yaşında. 3 ay önce kalp krizi geçirdi. Bazen yanaşıyor sonra vazgeçiyor. Ben de nasıl davranayım bilemiyorum. İlişki kalbe zarar verir mi?

GENEL olarak kalp krizi sonrası 2-4 ay ilişkiden uzak kalınması önerilir. Bu süre hastanın isteğine, genel sağlık seviyesine ve bilgisine göre değişebilir. Her hastanın kendi doktorunun tavsiyesi, altın standarttır. Bununla beraber yaklaşık 15-20 dakikalık yürüme sonrası göğsünüzde rahatsızlık, ağrı, çarpıntı ve nefes darlığı gibi belirtiler olmuyorsa cinsel ilişki söz konusu olabilir. Cinsel aktiviteye geri dönülmesi için öncelikle bu tempo için yeterli iyi bir kalp kapasitesine sahip olunmalıdır.

BESLENME ÖNEMLİ

71 aylık hamileyim. Gebeliğim iyi geçsin istiyorum. Yediklerime dikkat ediyorum. Balık yağı desteği de alayım mıyım?

GEBELIKTE Omega- 3 ya da daha yaygın bilinen adıyla "balık yağı" almanın gestasyonal diyabet (gebelik diyabeti), hipertansiyon ve eklampsi denen hastalık oluşmasını önlemediği saptanmıştır. Avrupa'da yapılan çalışmalarda yüksek riskli gebelere son trimestrde (son üç ayda) günde 2.7 gram EPA+DHA yağ asiti verildiğinde prematür doğum riskinin yüzde 33'den yüzde 21'e azaldığı gösterilmiştir. Ama balık yağından mucize beklememek lazım.

SIKINTI BENDE Mİ?

192 santim boyunda ve 141 kiloyum. Arkadaşlarım boğa gibisin diyor. Ama çocuğum olmuyor. Eşime doktor sağlamsın demiş. Sıkıntı bende mi?

HERKES sağlıklı olsa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Ayrıca kilolusun. Şişmanlık sperm sayısını ve kalitesini etkileyebilir. Zayıflamak, zayıf karakterli olmaktan iyidir. Hastalık utanılacak bir şey değil. İç hastalıkları uzmanına ve üroloji uzmanına muayene olabilirsin.