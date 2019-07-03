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Gençlik iksiri kemik suyu

Gençlik iksiri kemik suyu
SIKI ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak için dengeli beslenmek gerekiyor. Beslenme ve , güzelliğin kozmetikten değil doğal beslenmeden geçtiğini söylüyor. Paketli gıdaların cilt hastalıklarına yol açtığını belirtiyor. Kolajen takviyelerininse cildi beslediğini ve daha sıkı bir görünüme kavuşturduğunu belirtiyor. Kemik suyunun kolajen deposu olduğuna dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Uğur, "Kemik suyu, kolajenin yapısını oluşturan aminoasitler sayesinde cilt ve kas dokusunun onarır ve yeniler. Daha sıkı, canlı bir görünümde olmasını destekler. Avokado, cildi yeniler. Su, cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar. Yeşil çay, cildi korur ve nemlendirir. Daha canlı bir görünüm sağlar" diyor.

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