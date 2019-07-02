YEDI gün 24 saat, her dakika ve her saniye durmaksızın çalışan kalp, vücuda hayat veriyor. Çok çalıştığı için en çok yıpranan organların başında geliyor. Kalp ve damar hastalıkları tüm dünyada ölümle sonuçlanan rahatsızlıklar arasında ilk sırada yer alıyor. Bu durum, kalp ve damar sağlığını korumanın önemini gösteriyor. Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Cem Arıtürk, sağlıklı kalbin şifrelerini TAKVİM için açıklıyor...

HAYATI TEHDİT EDİYOR

Kalbi korumak için, kalbe kan akışını sağlayan damarların güçlü olması gerekiyor. İnsan vücudundaki damarlar atardamar ve toplardamar olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Atardamarlar, kalpten çıkan aort damarı ile başlayarak dokulara temiz kanı taşıyor. Toplardamarlar ise dokular ve organlar tarafından kullanılan kanı kalbe taşımaya yardımcı oluyor.

PAKETLİ GIDALARDAN UZAK DURUN

Damar sertliği, hayatı tehdit ediyor. Atardamar hastalıkları geçmişte yaşlılarda görülürken, günümüzde değişen beslenme alışkanlıkları sayesinde gençleri de tehdit ediyor. Doğallığını yitirmiş, paketli ve trans yağ içeren besinler, hamburger, pizza ve döner gibi fast food yiyecekler, kalbi yıpratıyor. Obezite ve şeker hastalıklarına davetiye çıkartıyor.

SEBZE-MEYVELERE YER AÇIN

MODERN hayatın getirdiği hareketsiz yaşam da kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor. Sağlıklı bir kalbe sahip olmak için genç yaşlardan itibaren spor yapmak ve kaliteli beslenmek gerekiyor. Düzenli beslenme, hareketli yaşam, düzenli spor, sigara ve alkol kullanmama gençlerde damar sertliğini engelliyor. Bu da kalp hastalıkları başta olmak üzere diyabet, obezite, yüksek tansiyon problemlerinden koruyor.

AİLENİZDE VARSA DİKKAT

HAVA ve su kirliliğinin olmadığı yerlerde büyüyen, doğal beslenme düzenine sahip, stressiz ve sakin koşullarda yaşayan kişilerde kalp hastalıkları daha az görülüyor. Özellikle ailesinde kalp ve damar hastalığı bulunanların kontrollerini aksatmamaları gerekiyor.



YARIN: SİNSİ TEHLİKE: ŞAH DAMARI TIKANIKLIĞI

DOÇ. DR. CEM ARITÜRK - KALBİNİN SESİNİ DİNLE -1

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL