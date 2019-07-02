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de etkisi! İşte acı biberin bilinmeyen faydaları...

Aşk acısı

YEMEKLERE lezzet katan acı biber, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Sindirimi hızlandıran acı biber, iştah açıyor. Cinsel hayatı da renklendiriyor. etkisi ile libidoyu yükselten in diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kötü kolesterolü düşürür.
Kalp krizi geçirme riskini azaltır.
Mide ülserini engeller.
Sindirimi rahatlatır. Kabızlığı giderir.
Kan dolaşımını hızlandırır.
Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar.
Kan şekerini düzenler.
Romatizma ağrısını keser.
Şişkinliği giderir.

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