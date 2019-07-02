YEMEKLERE lezzet katan acı biber, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Sindirimi hızlandıran acı biber, iştah açıyor. Cinsel hayatı da renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile libidoyu yükselten acı biberin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kötü kolesterolü düşürür.

Kalp krizi geçirme riskini azaltır.

Mide ülserini engeller.

Sindirimi rahatlatır. Kabızlığı giderir.

Kan dolaşımını hızlandırır.

Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar.

Kan şekerini düzenler.

Romatizma ağrısını keser.

Şişkinliği giderir.