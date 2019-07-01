Yavru köpeği faraşa koyup dereye atan işçi: Pişmanım

SOKAK hayvanlarına yaşanan şiddet, sınır tanımadı. Son olay, Rize Kalkandere'de yaşandı. Belediyenin temizlik işçisi Sefer Kayacı (41), önceki gün sokakları süpürürken iki yavru köpeğin yanına yaklaştı. Köpeklerden birini elindeki süpürge ile faraşa sürükleyerek yol kenarındaki dereye fırlattı!

O anların sosyal medyada paylaşılması ve tepki çekmesi üzerine, Kayacı gözaltına alındı. Hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yasal işlem başlatıldı. Öte yandan ekip tarafından dere yatağında bulunan ve sol arka bacağı kırılan yavru köpek, tedavi altına alındı. Cani temizlik görevlisi ise yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu açıkladı. "Aslında köpekleri çok severim, onlara süt veririm. Ne yaptığımı kendim bile anlayamadım. Köpeği sonradan gördüm. Ölseydi cezam büyük olurmuş. Herkesten özür diliyorum, pişmanım" ifadesini kullandı.