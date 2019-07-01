Mide ağrısında hastalık saklı

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için sağlıklı bir sindirim gerekiyor. Ancak beslenme alışkanlıklarının değişmesi, karın bölgesinde yağlanma ve hareketsizlik, sağlığı bozuyor. Hastalıklara zemin hazırlıyor. Sindirim sistemi hastalıklarının erken teşhisinde, endoskopi işlemi önem taşıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç, bu işlemin korkulacak bir yanı olmadığı açıklıyor. Hangi durumlarda endoskopi yapılması gerektiği hakkında TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor.
HASTALIĞIN TEŞHİSİNDE GEREKLİ
Endoskopi, sindirim sistemini incelemek için ağızdan girilerek gerçekleştiriliyor. Ucunda ışıklı küçük bir kamera bulunan ve endoskop adı verilen bir cihaz yardımıyla yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağı ve kalın bağırsağı kapsayan gastrointestinal sistem incelenebiliyor. Hastalığın teşhisinde kullanılabildiği gibi mide kanaması ve midede yer alan poliplerin alınmasında da yaygın olarak kullanılıyor. İşlem sırasında herhangi bir tümör oluşumu gözlenirse kesin tanının konulabilmesi için biyopsi alınabiliyor.
GEÇMEYEN İSHAL VE KABIZLIK
Endoskopi, mide ağrısı ve şiddetli kansızlık problemi olanlarla uygulanıyor. Bunların yanı sıra geçmeyen karın ağrısı, yemek borusunun tıkanması, geçmeyen mide bulantısı, uzun süren kabızlık ve ishal, sebebi belirlenemeyen kilo kaybı, mide ülseri, enfeksiyon, safra kesesi taşları, ağızdan kahverengi kusma, kırmızı kan gelmesi ya da siyah dışkılaması, gibi durumlarda da endoskopi uygulanabiliyor.
DİYABET HASTALARI DİKKAT!
Endoskopi öncesinde 8 saat hiçbir şey yiyip içmemek gerekiyor. Kan sulandırıcı, diyabet ve insülin gibi ilaçları kullanan hastaların, beslenmeyle ilgili durumları doktorlarıyla konuşmaları önem taşıyor. Kan sulandırıcı ilaçların endoskopi işleminden birkaç gün önce kanamaya neden olabileceği için bırakılması öneriliyor.
KONTROLLERİ AKSATMAYIN
Endoskopi, kendine ait bir kamerası ve özel bir ışık kaynağı bulunan 8-10 milimetre kalınlığında bir boru yardımıyla yapılarak, sindirim sistemi organlarının görüntülenmesini sağlıyor. Doktor bu görüntülere bakarak organların iç yüzeyini değerlendiriyor. Gerekli gördüğünde hastalığın kesin tanısı için parça alabiliyor. Ayrıca varsa polipleri çıkarabiliyor. Endoskopinin ardından hastalarda birkaç gün boğaz ağrısı yaşanabiliyor. Ancak işlemi takip eden 48 saatlik sürede giderek ağırlaşan karın ağrısı, kusma ve ağızdan kan gelmesi varsa hemen doktora gidilmesi gerekiyor.
SAĞLIKLI SİNDİRİMİN ŞİFRELERİ-5 UZM. DR. HALİL GENÇ
BİTTİ
HASTALIĞIN TEŞHİSİNDE GEREKLİ
Endoskopi, sindirim sistemini incelemek için ağızdan girilerek gerçekleştiriliyor. Ucunda ışıklı küçük bir kamera bulunan ve endoskop adı verilen bir cihaz yardımıyla yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağı ve kalın bağırsağı kapsayan gastrointestinal sistem incelenebiliyor. Hastalığın teşhisinde kullanılabildiği gibi mide kanaması ve midede yer alan poliplerin alınmasında da yaygın olarak kullanılıyor. İşlem sırasında herhangi bir tümör oluşumu gözlenirse kesin tanının konulabilmesi için biyopsi alınabiliyor.
GEÇMEYEN İSHAL VE KABIZLIK
Endoskopi, mide ağrısı ve şiddetli kansızlık problemi olanlarla uygulanıyor. Bunların yanı sıra geçmeyen karın ağrısı, yemek borusunun tıkanması, geçmeyen mide bulantısı, uzun süren kabızlık ve ishal, sebebi belirlenemeyen kilo kaybı, mide ülseri, enfeksiyon, safra kesesi taşları, ağızdan kahverengi kusma, kırmızı kan gelmesi ya da siyah dışkılaması, gibi durumlarda da endoskopi uygulanabiliyor.
DİYABET HASTALARI DİKKAT!
Endoskopi öncesinde 8 saat hiçbir şey yiyip içmemek gerekiyor. Kan sulandırıcı, diyabet ve insülin gibi ilaçları kullanan hastaların, beslenmeyle ilgili durumları doktorlarıyla konuşmaları önem taşıyor. Kan sulandırıcı ilaçların endoskopi işleminden birkaç gün önce kanamaya neden olabileceği için bırakılması öneriliyor.
KONTROLLERİ AKSATMAYIN
Endoskopi, kendine ait bir kamerası ve özel bir ışık kaynağı bulunan 8-10 milimetre kalınlığında bir boru yardımıyla yapılarak, sindirim sistemi organlarının görüntülenmesini sağlıyor. Doktor bu görüntülere bakarak organların iç yüzeyini değerlendiriyor. Gerekli gördüğünde hastalığın kesin tanısı için parça alabiliyor. Ayrıca varsa polipleri çıkarabiliyor. Endoskopinin ardından hastalarda birkaç gün boğaz ağrısı yaşanabiliyor. Ancak işlemi takip eden 48 saatlik sürede giderek ağırlaşan karın ağrısı, kusma ve ağızdan kan gelmesi varsa hemen doktora gidilmesi gerekiyor.
SAĞLIKLI SİNDİRİMİN ŞİFRELERİ-5 UZM. DR. HALİL GENÇ
BİTTİ
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