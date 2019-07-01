Kırmızının gücü adına

aylarının birbirinden renkli meyveleri, hem damağa hem de sağlığa hitap ediyor. Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, C vitamini bombasıfaydalarına değiniyor. Güçlü bir antioksidan olan bu meyveninkarşı koruduğunu belirtiyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Yüksek kan basıncını düşürür, kemikleri güçlendirir.Menopoz döneminde kadınların yaşadığı ateş basması ve halsizlik şikayetlerini azaltır.Hafızayı güçlendirerek Alzheimer'a yakalanma riskini azaltır.