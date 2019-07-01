Kırmızının gücü adına

Yaz aylarının birbirinden renkli meyveleri, hem damağa hem de sağlığa hitap ediyor. Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, C vitamini bombası kırmızı eriğin faydalarına değiniyor. Güçlü bir antioksidan olan bu meyvenin kalp hastalığına karşı koruduğunu belirtiyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Gözleri besler, katarakt riskini azaltır.
Yüksek kan basıncını düşürür, kemikleri güçlendirir.
Meme kanserine karşı koruma sağlar.
Menopoz döneminde kadınların yaşadığı ateş basması ve halsizlik şikayetlerini azaltır.
Tip-2 diyabete karşı korur, kan şekerini dengeler.
Hafızayı güçlendirerek Alzheimer'a yakalanma riskini azaltır.
Böbrek taşı riskini azaltır.
Gözleri besler, katarakt riskini azaltır.
Yüksek kan basıncını düşürür, kemikleri güçlendirir.
Meme kanserine karşı koruma sağlar.
Menopoz döneminde kadınların yaşadığı ateş basması ve halsizlik şikayetlerini azaltır.
Tip-2 diyabete karşı korur, kan şekerini dengeler.
Hafızayı güçlendirerek Alzheimer'a yakalanma riskini azaltır.
Böbrek taşı riskini azaltır.
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