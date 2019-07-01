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Kırmızının gücü adına

Yaz aylarının birbirinden renkli meyveleri, hem damağa hem de sağlığa hitap ediyor. Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, C vitamini bombası kırmızı eriğin faydalarına değiniyor

Kırmızının gücü adına
Yaz aylarının birbirinden renkli meyveleri, hem damağa hem de sağlığa hitap ediyor. Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, C vitamini bombası kırmızı eriğin faydalarına değiniyor. Güçlü bir antioksidan olan bu meyvenin kalp hastalığına karşı koruduğunu belirtiyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Gözleri besler, katarakt riskini azaltır.
Yüksek kan basıncını düşürür, kemikleri güçlendirir.
Meme kanserine karşı koruma sağlar.
Menopoz döneminde kadınların yaşadığı ateş basması ve halsizlik şikayetlerini azaltır.
Tip-2 diyabete karşı korur, kan şekerini dengeler.
Hafızayı güçlendirerek Alzheimer'a yakalanma riskini azaltır.
Böbrek taşı riskini azaltır.

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