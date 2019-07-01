Domatesle kemikler sağlam Yıllara meydan okuyan güçlü kemiklere sahip olmak için doğru beslenmek gerekiyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Burak Önvural, beslenme alışkanlıklarının kemik kalitesini yakından ilgilendirdiğini söylüyor.

Yıllara meydan okuyan güçlü kemiklere sahip olmak için doğru beslenmek gerekiyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Burak Önvural, beslenme alışkanlıklarının kemik kalitesini yakından ilgilendirdiğini söylüyor. Özellikle kalsiyum, D ve K vitamini ile fosfor ve magnezyumdan zengin gıdaların kemikleri güçlendirdiğini belirtiyor. "İlk başta hepimizin aklına süt, yoğurt ve peynir üçlüsü gelmektedir Ancak kemik için yararlı gıdaları bunlarla sınırlamak mümkün değildir. Balık, ıspanak, enginar, yeşil ve kırmızıbiber, bamya, Brüksel lahanası, brokoli, domates gibi sebzeler; muz, kuru üzüm, portakal ve greyfurt gibi meyveler kemikleri korur" bilgisini veriyor. Kafeinli ve gazlı içeceklerin kemiklere zarar verdiğini sözlerine ekliyor.