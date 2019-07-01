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6, böbreği 56 yaşında

Canım babaannem

Bitlis'te yaşayan Coşkun çiftinin üçüncü çocukları Mir Bekirhan, 6 aylıkken rahatsızlandı. 'de sadece 100 kişide görülen hastalığına yakalandığı anlaşıldı. 6 yaşına kadar ilaç tedavisi gören 'ın böbrekleri iflas edince doktorları nakil olması gerektiğini açıkladı. Yapılan incelemede babaanne Göler Coşkun'un (56) dokusu, torunuyla uyumlu çıktı. Bekirhan'a böbreğiyle hayat veren babaanne "Ona gerekirse tüm organlarımı bağışlarım" diyerek duygularını anlattı.

Erhan ÖZTÜRK

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