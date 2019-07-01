Bitlis'te yaşayan Coşkun çiftinin üçüncü çocukları Mir Bekirhan, 6 aylıkken rahatsızlandı. Türkiye'de sadece 100 kişide görülen Sistinozis hastalığına yakalandığı anlaşıldı. 6 yaşına kadar ilaç tedavisi gören Bekirhan'ın böbrekleri iflas edince doktorları nakil olması gerektiğini açıkladı. Yapılan incelemede babaanne Göler Coşkun'un (56) dokusu, torunuyla uyumlu çıktı. Bekirhan'a böbreğiyle hayat veren babaanne "Ona gerekirse tüm organlarımı bağışlarım" diyerek duygularını anlattı.

Erhan ÖZTÜRK