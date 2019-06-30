Karpuz kalbini çalsın

Sıcak yaz günlerini çekilir hale getiren karpuz, serinlik veriyor. Dyt. Aslıhan Altuntaş, bu mucize meyvenin faydalarını sıralıyor:
Tansiyonu dengeler.
Kanserle savaşır.
Vücutta yağ birikimini engeller.
Kalbi korur ve besler.
Çok iyi bir antioksidandır.
Sindirimi düzenleyip, kabızlığı, hazımsızlığı önlemektedir.
Vücudun su ihtiyacını karşılar.
İçerdiği kolin sayesinde hafızayı güçlendirir.
Kas ağrılarını azaltır.
Cildi nemlendirip, saç hücrelerini geliştirmektedir.
Tansiyonu dengeler.
Kanserle savaşır.
Vücutta yağ birikimini engeller.
Kalbi korur ve besler.
Çok iyi bir antioksidandır.
Sindirimi düzenleyip, kabızlığı, hazımsızlığı önlemektedir.
Vücudun su ihtiyacını karşılar.
İçerdiği kolin sayesinde hafızayı güçlendirir.
Kas ağrılarını azaltır.
Cildi nemlendirip, saç hücrelerini geliştirmektedir.
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