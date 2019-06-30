Gençliğin yeşil hali

Karadeniz yemeklerinin baş tacı karalahana, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudu tepeden tırnağa besliyor. Kansızlığı bitiren, kemikleri güçlendiren karalahana, metabolizmayı hızlandırıyor. Cildi temizleyerek parlatıyor, kırışıklıkları azaltıyor. Yağ yakımını hızlandırarak zayıflatıyor. Bağırsakları çalıştıran karalahana, kabızlığı bitiriyor. Beyin hücrelerini besliyor. Kanserden koruyor.
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, cilt sağlığı için karalahana suyu içtiğini açıkladı. Kan dolaşımını artıran bu sebzenin, cildini parlattığını ve kırışıklıkları azalttığını anlattı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, cilt sağlığı için karalahana suyu içtiğini açıkladı. Kan dolaşımını artıran bu sebzenin, cildini parlattığını ve kırışıklıkları azalttığını anlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.