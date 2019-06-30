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Gençliğin yeşil hali

Gençliğin yeşil hali
yemeklerinin baş tacı karalahana, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudu tepeden tırnağa besliyor. Kansızlığı bitiren, kemikleri güçlendiren karalahana, metabolizmayı hızlandırıyor. Cildi temizleyerek parlatıyor, kırışıklıkları azaltıyor. Yağ yakımını hızlandırarak zayıflatıyor. Bağırsakları çalıştıran karalahana, kabızlığı bitiriyor. Beyin hücrelerini besliyor. koruyor.



Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, cilt sağlığı için karalahana suyu içtiğini açıkladı. Kan dolaşımını artıran bu sebzenin, cildini parlattığını ve kırışıklıkları azalttığını anlattı.

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